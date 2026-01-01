Crans Montana ragazza di 16 anni di Milano in coma dopo l’esplosione Ustionato un amico

Una ragazza di 16 anni di Milano è in coma dopo un’esplosione a Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime e oltre 100 feriti. Tra i coinvolti, anche un amico ustionato. L’incidente ha suscitato grande attenzione, evidenziando le conseguenze di un evento tragico che ha colpito diverse persone, tra cui giovani e famiglie.

Un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni, è rimasto coinvolto n ell'esplosione avvenuta nella notte a Crans-Montana che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. In particolare, una ragazza è ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo. Un altro ragazzo invece è in arrivo in elicottero all'ospedale di Niguarda di Milano con ustioni gravi a una mano, oltre che alla testa. Il terzo amico è stato invece respinto all'ingresso del bar la Costellation dove è avvenuta l'esplosione che ha poi visto da fuori. In aggiornamento Crans Montana, le testimonianze dei turisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans Montana, ragazza di 16 anni di Milano in coma dopo l’esplosione. Ustionato un amico Leggi anche: Le fiamme, poi l'esplosione: 47 morti in un bar di Crans-Montana durante il party dei giovanissimi. "16 italiani dispersi" Leggi anche: Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo l'esplosione di Capodanno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 115 feriti, 16 italiani dispersi. Sedicenne milanese in coma. Tajani domani in Svizzera; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Esplosione a Crans Montana, 16enne milanese in coma; È morta Brigitte Bardot. Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Sedicenne milanese in coma. Tajani domani in Svizzera - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- leggo.it

