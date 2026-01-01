Un tragico incendio ha colpito una bar-lounge a Crans-Montana, in Svizzera, provocando la perdita di 47 vite. L’incidente, avvenuto in un contesto di festa, ha suscitato grande dolore e sgomento nella comunità. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e sulle eventuali iniziative di supporto alle famiglie delle vittime.

Una tragedia enorme in Svizzera. Il numero delle vittime dell'incendio che ha distrutto una bar-lounge di Crans-Montana è salito a 47 vittime. "Una tragedia di dimensioni enormi. Al momento le vittime accertate sono 47", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, allo 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'. Spunta un'altra ipotesi sulla causa dell'incendio che ha provocato l'inferno, tra decine di morti e un centinaio di feriti, all'interno del bar-pub ' Le Constellation ' a Crans Montana. Due giovani clienti, Emma e Albane, scampate al dramma e interpellate dalla televisione francese BfmTv, hanno riferito che l'incendio è stato causato da una ' candela scintillante ' inserita nel tappo di una bottiglia di champagne e che ha dato fuoco al soffitto in legno della discoteca situata nel seminterrato del pub. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, quel video con le candele accese sulle bottiglie di champagne

