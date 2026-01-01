Crans-Montana presidente svizzero Parmelin | Fra le peggiori tragedie del Paese

Una grave tragedia si è verificata a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, con un incendio che ha coinvolto il locale Le Constellation Bar. Il incidente ha causato numerose vittime e feriti, rappresentando una delle peggiori tragedie nella storia recente della regione. Il presidente svizzero Parmelin ha definito l’accaduto tra le più gravi crisi del Paese, suscitando una forte risposta di solidarietà e cordoglio.

Tragedia a Crans-Montana, località sciistica svizzera, durante i festeggiamenti di San Silvestro. Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite in seguito a un rogo divampato a Le Constellation Bar nella notte di Capodanno. "L'incendio che si è verificato ieri sera in un bar a Crans Montana è una delle peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai vissuto", ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione Svizzera, durante una conferenza stampa a Sion. "Molte vite, per lo più giovani, sono state perse. Un centinaio di persone sono rimaste ferite, spesso in modo grave, e dietro questi numeri ci sono volti, nomi, famiglie, destini brutalmente interrotti o cambiati per sempre", ha aggiunto.

