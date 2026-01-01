Crans-Montana polizia | Quaranta morti e 115 feriti la priorità è quella di identificare le vittime

La polizia di Crans-Montana ha comunicato che, a seguito dell’incendio presso il locale Le Constellation Bar nella notte di Capodanno, si registrano almeno 40 morti e 115 feriti. L’obiettivo principale resta l’identificazione delle vittime e la gestione della situazione. Si tratta di un tragico incidente che ha colpito profondamente la comunità locale, con indagini in corso per chiarire le cause.

La polizia di Crans-Montana, in Svizzera, ha fatto sapere che sono almeno 40 le morti accertate. Decine di persone sono decedute e centinaia sono rimaste ferite in un seguito a un incendio scoppiato nel locale Le Constellation Bar nella notte di Capodanno. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ci sono italiani coinvolti. "Contiamo una quarantina di morti e circa 115 feriti, la maggior parte dei quali in modo grave. Nei prossimi giorni la priorità sarà quella di identificare i defunti affinché i loro corpi possano essere rapidamente restituiti alle famiglie", ha detto Frédéric Gisler, commissario di polizia.

