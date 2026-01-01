Crans-Montana meta del jet-set internazionale La festa nel lounge bar Le Constellation
Crans-Montana, rinomata destinazione svizzera, combina paesaggi alpini con un’atmosfera raffinata. Il lounge bar Le Constellation offre un’esperienza elegante nel cuore della località. Dal 2017, la fusione di quattro municipalità ha contribuito a consolidare questa area come meta di soggiorni esclusivi. Un luogo ideale per chi cerca relax e stile in un contesto naturale di grande fascino.
Il Comune svizzero è stato istituito solo il primo gennaio 2017 con la fusione di quattro municipalità. È nel cantone Vallese, si parla francese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
