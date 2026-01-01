Crans-Montana l' ultima tragica ipotesi | Si è scatenato un flashover

A Crans-Montana, nel bar coinvolto nell’incendio della notte scorsa, si ipotizza si sia verificato un flashover, un fenomeno in cui il fuoco si propaga rapidamente e in modo intenso in ambienti chiusi. Questa possibile dinamica rende ancora più complesso l’intervento dei soccorritori e sottolinea la gravità dell’incidente, evidenziando l’importanza di analizzare con attenzione le cause e le circostanze del rogo.

Nel bar di Crans-Montana teatro del drammatico incendio della scorsa notte, si sarebbe verificato un "flashover", un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi. Lo ha scritto l'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS citando le autorità del canton Vallese. Il flashover ha quindi provocato una o più esplosioni, aggiunge. Con il termine flashover - si spiega - si intende il passaggio pentito da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. "Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza. Se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi.

