Crans-Montana lacrime e fiori per le vittime della strage di Capodanno

A Crans-Montana, numerosi cittadini si sono riuniti davanti al locale Le Constellation per ricordare le vittime dell’incendio di Capodanno. La cerimonia ha visto la deposizione di fiori e momenti di commozione, espressione di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone colpite dall’accaduto. Un'occasione per riflettere sulla tragedia e manifestare vicinanza alle famiglie coinvolte.

