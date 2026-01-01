Crans-Montana lacrime e fiori per le vittime della strage di Capodanno
A Crans-Montana, numerosi cittadini si sono riuniti davanti al locale Le Constellation per ricordare le vittime dell’incendio di Capodanno. La cerimonia ha visto la deposizione di fiori e momenti di commozione, espressione di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone colpite dall’accaduto. Un'occasione per riflettere sulla tragedia e manifestare vicinanza alle famiglie coinvolte.
Centinaia di persone si sono radunate davanti al locale Le Constellation di Crans-Montana per rendere omaggio alle vittime dell'incendio nella notte di Capodanno. “Sei italiani dispersi e 13 feriti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»
Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. "Party per under 17, vittime non identificabili per le ustioni" | Live
Tg3. . Le testimonianze di chi era nel locale di Crans-Montana la notte della strage. - facebook.com facebook
Da una fiamma all’inferno: cos’è il flashover, il fenomeno che ha causato la strage di Crans Montana x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.