Crans-Montana la tragedia scatenata da un flashover | cos' è e quanto è pericoloso La sopravvivenza è praticamente impossibile

A Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata una tragedia durante la notte di Capodanno attribuita a un flashover. Questo fenomeno, caratterizzato da un rapido sviluppo di un incendio, rappresenta un grave pericolo in ambienti chiusi, rendendo spesso la sopravvivenza molto difficile. Conoscere le caratteristiche e i rischi di un flashover è importante per comprendere la gravità di tali incidenti e le misure di sicurezza necessarie.

Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana - Ecco come il fuoco si è propagato all’improvviso e con tale violenza dentro il locale Le Constellation ... msn.com

Martino, l'italiano scampato alla tragedia di Crans-Montana: «Le Constellation era un'opzione, oggi c'è un silenzio assordante» - Nel corso della serata ci eravamo passati davanti più di una volta. msn.com

Il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. Lo riferisce il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani che domani si potrebbe recare sul posto. Gli ustionati "vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono - facebook.com facebook

Crans Montana, la località nel cantone Vallese meta iconica per lo sci #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.