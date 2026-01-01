Crans-Montana la testimonianza | Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne

Da liberoquotidiano.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimone della tragedia del bar di Crans Montana, Jeoffroy D'Amecourt, ha raccontato alla RadioTelevisione Svizzera (Rts) di aver udito "una deflagrazione molto forte, verso le ore 1.30 della notte e non sembrava assolutamente provocata da un fuoco d'artificio, il rumore era davvero diverso". La vice sindaca di Ascona, Michela Ris, citata dai media svizzera, ha affermato, "conoscenti mi hanno detto che alcuni ragazzi sono usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti, e' stata una vera carneficina". Ma un'altra testimonianza fornisce un'altra inquietante ipotesi suo quanto accaduto in Svizzera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

crans montana la testimonianza tutto partito dalle candele sulle bottiglie di champagne

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, la testimonianza: "Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne"

Leggi anche: Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Leggi anche: “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: le immagini dell’incendio; Capodanno tragico a Crans Montana: incendio in un bar, ci sono morti e feriti; Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti nell’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno. “Forse anche turisti stranieri”; Crans-Montana, incendio in un bar della stazione sciistica: 40 morti e 100 feriti.

crans montana testimonianza tuttoStrage di Crans Montana, la testimonianza di un omegnese che lavora sul posto: “Scene raccapriccianti” - Montana, in Canton Vallese, Svizzera, dove, secondo i media locali nella notte di Capodanno, intorno all'1. ecorisveglio.it

crans montana testimonianza tuttoStrage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

crans montana testimonianza tuttoCrans-Montana: "Diverse decine di morti". I testimoni: "Il soffitto ha preso fuoco" - Secondo due ragazze francesi di 16 anni, intervistate da BFM TV, l’incendio si è sviluppato nel giro di pochi secondi. ticinonews.ch

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.