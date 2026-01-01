Crans-Montana la testimonianza | Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne

Un testimone della tragedia del bar di Crans Montana, Jeoffroy D'Amecourt, ha raccontato alla RadioTelevisione Svizzera (Rts) di aver udito "una deflagrazione molto forte, verso le ore 1.30 della notte e non sembrava assolutamente provocata da un fuoco d'artificio, il rumore era davvero diverso". La vice sindaca di Ascona, Michela Ris, citata dai media svizzera, ha affermato, "conoscenti mi hanno detto che alcuni ragazzi sono usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti, e' stata una vera carneficina". Ma un'altra testimonianza fornisce un'altra inquietante ipotesi suo quanto accaduto in Svizzera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

