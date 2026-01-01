Crans-Montana la testimonianza di tre ragazzi | Almeno 20 italiani dentro il bar Il destino ha voluto non farci entrare

Tre giovani raccontano l’esperienza al bar Constellation di Crans-Montana, dove almeno venti italiani si trovavano al momento dell’esplosione. L’incidente ha provocato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Questa testimonianza offre una prospettiva diretta sugli eventi e sulle conseguenze di quella tragica giornata, evidenziando l’importanza di approfondire le circostanze e le reazioni di chi ha vissuto in prima persona questa tragedia.

Almeno venti italiani si trovavano dentro al bar Constellation al momento dell’esplosione che ha causato almeno 40 morti e 100 feriti. È la testimonianza di tre ragazzi italiani che, intervistati a Crans – Montana, hanno raccontato la serata. I tre raccontano di essersi salvati “grazie al destino” che li ha fatti prima mettere in coda per entrare nel locale, molto frequentato dai giovani, poi cambiare idea per dirigersi altrove. Secondo i loro calcoli i connazionali presenti nel bar al momento dell’incendio erano “ più di 20, anche 30 o 40?, ma loro conoscono almeno 20 amici che erano dentro. Di alcuni, raccontano, non hanno ancora avuto notizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

