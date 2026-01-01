Crans-Montana intubati e con ustioni | tre ragazzi italiani ricoverati a Milano

Tre giovani italiani sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano a seguito dell'esplosione avvenuta a Crans-Montana. Le loro condizioni, riportate come

"Sono in arrivo all'ospedale di Niguarda di Milano tre ragazzi italiani giovanissimi coinvolti nell'esplosione di Crans-Montana. Sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo": lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Che poi ha aggiunto: sono una ragazza sotto i trent'anni e due ragazzi di 16 anni, "in condizioni gravi ma trasportabili". E ancora: "Abbiamo richiamato tutto il personale e liberato 18 posti letto per eventuali ulteriori necessità". Bertolaso, inoltre, ha spiegato che altri due giovani italiani sono ricoverati negli ospedali di Berna e Zurigo, ma in condizioni "talmente critiche" da rendere al momento sconsigliato il trasferimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

