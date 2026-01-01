Crans-Montana il presidente confederale svizzero | Chiariremo cosa è successo Proclamati cinque giorni di lutto

Il presidente svizzero Guy Parmelin ha dichiarato che la Svizzera si impegnerà a chiarire le cause dell’incendio nel bar di Crans-Montana, che ha provocato almeno 47 vittime. Durante una conferenza stampa, è stato annunciato un lutto nazionale di cinque giorni, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’incidente avvenuto nella notte di Capodanno. La priorità rimane la comprensione di quanto accaduto e il supporto alle famiglie colpite.

« La Svizzera farà di tutto per capire cosa è successo ». Lo ha assicurato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, intervenendo in conferenza stampa a Crans-Montana, teatro della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nel bar "Le Constellation", dove un incendio ha causato la morte di almeno 47 persone. « Lo dobbiamo alla memoria delle vittime », ha aggiunto Parmelin, annunciando ufficialmente la proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale. Nonostante lo shock per l'accaduto, Parmelin ha sottolineato la volontà delle istituzioni di reagire con fermezza: «La Svizzera resta unita nella determinazione di capire cosa è successo e di evitare che si ripeta.

