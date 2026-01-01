Crans-Montana il nuovo video straziante le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga | Nessuna via d' uscita una carneficina
Un nuovo video da Crans-Montana mostra scene di caos e distruzione, con urla e fuoco che intrappolano le persone in fuga. Le immagini rivelano un quadro di devastazione, mentre i protagonisti sembrano senza via d’uscita. Nel frattempo, si svolge un brindisi al 2026 tra la neve di questa rinomata località alpina, suscitando riflessioni sulla sicurezza e sulla serenità delle mete turistiche.
Crans-Montana, spunta un nuovo video della strage. Il countdown, brindisi al 2026 tra la neve di una delle località più gettonate delle Alpi svizzere. Poi il terrore, il buio,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: “È una carneficina, dal locale uscivano ragazzi insanguinati”: le testimonianze da Crans-Montana
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina»
La tragedia di #Crans-Montana è un dolore che lacera. Erano quasi tutti minorenni, ragazzi con la vita davanti. Ancora una strage di giovani vite spezzate all’improvviso. E altri genitori pieni di dolore, condannati a un vuoto senza fine. #Svizzera x.com
