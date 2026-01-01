Crans-Montana il nuovo video straziante le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga | Nessuna via d' uscita una carneficina

Un nuovo video da Crans-Montana mostra scene di caos e distruzione, con urla e fuoco che intrappolano le persone in fuga. Le immagini rivelano un quadro di devastazione, mentre i protagonisti sembrano senza via d’uscita. Nel frattempo, si svolge un brindisi al 2026 tra la neve di questa rinomata località alpina, suscitando riflessioni sulla sicurezza e sulla serenità delle mete turistiche.

Crans-Montana, il nuovo video dell'incendio che si propaga dal soffitto del bar: il panico e una sola via di fuga - Montana, che ha causato decine di morti e molti altri feriti, l'indagine si concentra ora sul bar dove si ... msn.com

Strage Crans-Montana, il momento esatto in cui il locale prende fuoco – VIDEO - È devastante lo scenario che emerge dalle prime ricostruzioni sulla strage avvenuta nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation, nella località sciistica alpina di lusso di Crans- livesicilia.it

La tragedia di #Crans-Montana è un dolore che lacera. Erano quasi tutti minorenni, ragazzi con la vita davanti. Ancora una strage di giovani vite spezzate all’improvviso. E altri genitori pieni di dolore, condannati a un vuoto senza fine. #Svizzera x.com

Tg3. . Le testimonianze di chi era nel locale di Crans-Montana la notte della strage. - facebook.com facebook

