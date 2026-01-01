Crans-Montana fila di carri funebri davanti al Constellation
A Crans-Montana, una fila di carri funebri si trova davanti al Constellation, teatro di un'esplosione che ha causato numerosi decessi.
Una fila di carri funebri staziona davanti al Constellation giovedì pomeriggio. Il locale di Crans-Montana è stato teatro di una strage che ha visto morire decine di persone in seguito ad un'esplosione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Quaranta morti e un centinaio di feriti a causa di un’esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30 nel noto bar “Le Constellation”, mentre si aspettava l’arrivo de - facebook.com facebook
