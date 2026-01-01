Crans-Montana esplosione in un bar della stazione sciistica | morti e feriti

Un'esplosione si è verificata in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, causando vittime e feriti. L'incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità locali. La comunità si trova ad affrontare questa tragedia, mentre le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell'evento.

Diverse persone sono morte dopo un'esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans- Montana in Svizzera. Lo riportano i media locali. La polizia ha confermato al quotidiano Blick che diverse persone sono morte e molte sono rimaste gravemente ferite. Il numero di morti e feriti non è ancora noto, secondo il portavoce dei media Gaëtan Lathion. L'incendio è scoppiato alle 1.30.

Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar della località sciistica - Diversi morti e ferit i per un'esplosione che ha distrutto un bar nella località sciistica di lusso di Crans- quotidiano.net

Svizzera, diversi morti e feriti dopo esplosione in bar a Crans-Montana - "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia ... tg24.sky.it

C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera x.com

