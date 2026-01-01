Crans-Montana esplosione in un bar della stazione sciistica | morti e feriti

Un'esplosione si è verificata in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, causando vittime e feriti. L'incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità locali. La comunità si trova ad affrontare questa tragedia, mentre le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell'evento.

Diverse persone sono morte dopo un’esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans- Montana  in Svizzera. Lo riportano i media locali. La polizia ha confermato al quotidiano Blick che diverse persone sono morte e molte sono rimaste gravemente ferite. Il numero di morti e feriti non è ancora noto, secondo il portavoce dei media Gaëtan Lathion. L’incendio è scoppiato alle 1.30. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

