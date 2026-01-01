Crans-Montana esplosione in un bar della stazione sciistica | 40 morti e 100 feriti

Nella notte, un’esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e ha attirato l’attenzione internazionale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e garantiscono supporto alle vittime e alle loro famiglie.

(LaPresse) – Quaranta persone sono morte e almeno cento sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta nella notte in un bar di Crans-Montana, in Svizzera. L’incendio è scoppiato intorno all’1.30 durante i festeggiamenti di Capodanno all’interno del Le Constellation Bar, secondo la polizia cantonale vallesana. Le vittime non sono ancora identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Le autorità indagano sulle cause: al momento si esclude l’ipotesi di attentato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Crans-Montana, esplosione in un bar della stazione sciistica: morti e feriti Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini". Nell'edificio anche una sinagoga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana; Decine di persone sono morte nell’incendio di un bar a Crans-Montana, in Svizzera; Esplosione in un bar nella località sciistica di Crans-Montana, morti e feriti; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: le immagini dell’incendio. Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans Montana: “Ci sono morti e feriti” - La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono ... ilsecoloxix.it

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. «Dieci morti e 10 feriti durante festa Capodanno» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- quotidianodipuglia.it

Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: le immagini dell’incendio - Escluso l’attentato terroristico, forse un rogo dovuto ai fuochi d’artificio ... lastampa.it

Una festa diventata un incubo. Un bilancio drammatico: 40 vittime e oltre 100 feriti. Un'esplosione nel seminterrato di un bar a Crans-Montana località sciistica in Svizzera avrebbe provocato l'incendio. Si esclude l'origine dolosa e un attentato. Tanti giovani, pr - facebook.com facebook

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”. La Farnesina: “Vittime non identificabili per le gravi ustioni” x.com

