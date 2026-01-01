Crans-Montana esplosione in stazione sciistica | morti e feriti

Un'esplosione si è verificata presso una stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, provocando diverse vittime e feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e avviare le indagini. La comunità locale è in stato di choc mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause dell'incidente.

Diverse persone sono morte dopo un’esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana in Svizzera. La polizia ha confermato al quotidiano Blick che diverse persone sono morte e molte sono rimaste gravemente ferite. Il numero di morti e feriti non è ancora noto, secondo il portavoce dei media Gaëtan Lathion. L’incendio è scoppiato alle 1.30. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans Montana: “Ci sono morti e feriti” - La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono ... ilsecoloxix.it