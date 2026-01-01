Un’esplosione in un locale notturno a Crans-Montana, durante i festeggiamenti, ha causato un grave incendio e numerosi feriti. Tra i 12 e i 15 italiani sono stati ricoverati, mentre il bilancio delle vittime si aggira attorno a 47 morti. L’incidente ha coinvolto giovani tra i 18 e i 30 anni, lasciando dietro di sé una tragica emergenza da gestire.

Un’esplosione durante i festeggiamenti in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana ha provocato un devastante incendio che ha causato almeno 47 morti e decine di feriti, molti dei quali non facilmente identificabili a causa delle gravi ustioni. Tra i ricoverati negli ospedali svizzeri ci sono tra i 12 e i 15 cittadini italiani, ha dichiarato a SkyTg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Qualcuno è in rianimazione, qualcun altro no. La situazione è molto concitata perché gli ustionati vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono facilmente identificabili. Alcuni non hanno documenti e altri hanno perso conoscenza, la ricerca è complicata”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crans-Montana, esplosione in locale notturno: tra i 12 e i 15 italiani ricoverati, decine di vittime tra 18 e 30 anni

Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: 47 morti e 100 feriti. Tajani: “15 italiani ricoverati e altrettanti dispersi”

Leggi anche: Crans-Montana, strage alla festa di Capodanno: 40 morti tra i turisti. L’ambasciatore italiano: «Da connazionali non si hanno notizie». Tajani: «Non si può escludere italiani tra le vittime» – I video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Incendio di Crans-Montana, Tajani: 16 italiani dispersi, una quindicina i feriti; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Crans-Montana, esplosione nel resort: notte di morti e feriti; Crans-Montana, esplosione in un bar durante la festa di Capodanno: Almeno 10 morti.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it