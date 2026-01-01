Crans-Montana esplosione in locale notturno | tra i 12 e i 15 italiani ricoverati decine di vittime tra 18 e 30 anni
Un’esplosione in un locale notturno a Crans-Montana, durante i festeggiamenti, ha causato un grave incendio e numerosi feriti. Tra i 12 e i 15 italiani sono stati ricoverati, mentre il bilancio delle vittime si aggira attorno a 47 morti. L’incidente ha coinvolto giovani tra i 18 e i 30 anni, lasciando dietro di sé una tragica emergenza da gestire.
Un'esplosione durante i festeggiamenti in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana ha provocato un devastante incendio che ha causato almeno 47 morti e decine di feriti, molti dei quali non facilmente identificabili a causa delle gravi ustioni. Tra i ricoverati negli ospedali svizzeri ci sono tra i 12 e i 15 cittadini italiani, ha dichiarato a SkyTg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Qualcuno è in rianimazione, qualcun altro no. La situazione è molto concitata perché gli ustionati vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono facilmente identificabili. Alcuni non hanno documenti e altri hanno perso conoscenza, la ricerca è complicata", ha spiegato.
“Una festa che si è trasformata in un incubo”. Con queste parole il presidente del Governo vallesano, Matthias Reynard ha aperto a Lens la conferenza stampa sulla tragedia del rogo avvenuto a Crans-Montana. Si dovrà chiarire perché le fiamme sono divamp - facebook.com facebook
Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA x.com
