Crans-Montana epopea di un mito glamour | da Jackie Kennedy a Gina Lollobrigida e Roger Moore le star sulla neve

Crans-Montana, nota meta alpina, vanta una storia ricca di charme e celebrità. Sin dal 1893, quando Louis Antille e Michel Zufferey ne rimasero affascinati, questa località ha attirato star come Jackie Kennedy, Gina Lollobrigida e Roger Moore. La sua atmosfera unica, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni affermate, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca eleganza e relax sulle Alpi.

Si racconta che il colpo di fulmine Louis Antille e Michel Zufferey l'abbiano avuto nel 1893. Due amici cacciatori della zona rimasero folgorati dalla bellezza dell'altopiano abbarbicato sul versante meridionale delle Alpi. Inaugurano l'Hôtel du Parc, il primo che diede avvio al fenomeno Crans-Montana. Nasce così il mito di una località con una vocazione mondana come poche al mondo, ma sempre all'insegna dell'understatement e di un turismo più che selezionato. Un medico un po' folle, il ginevrino Stephani, sedotto anch'egli dalla qualità dell'aria e dal paesaggio, raggiunse Louis Antille con i suoi pazienti e nel 1896 apre la prima strada carrozzabile della zona.

