Crans-Montana diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno

Il 1 gennaio 2025, a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione in un bar durante le celebrazioni di Capodanno, causando diversi morti e feriti. L’incidente ha colpito la località sciistica di lusso, suscitando attenzione e preoccupazione a livello internazionale. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

Roma, 1 gennaio 2025 - Diversi morti e ferit i per un'esplosione che ha distrutto un bar nella località sciistica di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. La polizia ha confermato: "C'è' stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta". Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese, ha confermato: "Ci sono diversi feriti e diversi morti". Major fire at Le Constellation Bar and Lounge in Crans-Montana, Switzerland, during a New Year's Eve celebration. #CransMontanaStrong #FireSafety #Trending #Valais #Switzerland #NewYear2026 pic.twitter.comCP606YzR4u — Tyroneking (@Tyroneking36852) January 1, 2026 L'esplosione è avvenuta intorno all'1:30, in pieni festeggiamenti per l'anno nuovo, nel bar Le Constellation, conosciuto e molto frequentato dai turisti.

