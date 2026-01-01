Crans-Montana diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar della località sciistica

Un'esplosione in un bar di Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera, ha provocato vittime e feriti. L'incidente si è verificato recentemente, causando preoccupazione tra residenti e visitatori. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'esplosione e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

Roma, 1 gennaio 2025 - Diversi morti e ferit i per un'esplosione che ha distrutto un bar nella località sciistica di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. La polizia ha confermato: "C'è' stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta". Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese, ha confermato: "Ci sono diversi feriti e diversi morti". Notizia in aggiornamento

Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: diversi morti e feriti - "C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta", ha detto all'AFP il portavoce della polizia del Canton Vallese ... rainews.it

Esplosione in stazione sciistica svizzera, diversi morti - «C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta», ha detto portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud- corriere.it

