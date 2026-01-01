Crans-Montana direttore pronto soccorso Niguarda | Tutti e tre i pazienti sono arrivati in 20-30 minuti

A Crans-Montana, in Svizzera, un incendio ha coinvolto una località sciistica, provocando numerosi feriti. Tre di questi, tra cui una ragazza e due giovani, sono stati elitrasportati all’ospedale Niguarda di Milano, dove il direttore del pronto soccorso ha riferito che tutti sono arrivati in 20-30 minuti. La situazione richiede attenzione e coordinamento tra le autorità italiane e svizzere per garantire assistenza e sicurezza.

Una ragazza e due giovanissimi sono stati elitrasportati all' ospedale Niguarda di Milano da Crans-Montana, località sciistica svizzera dove un incendio ha causato la morte di decine di persone e il ferimento di centinaia. "Abbiamo messo a disposizione diversi posti letti di terapia intensiva e del centro grandi ustioni", ha detto Filippo Galbiati, direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso del Niguarda. "La valutazione iniziale è avvenuta nella nostra shock room di pronto soccorso perché era importante per i rianimatori, gli ustionologi e i chirurghi, identificare subito il livello di gravità", ha spiegato.

