Crans-Montana direttore centro ustioni Niguarda | Un caso ha lesioni più profonde e estese

Tre ragazzi, tra cui due 16enni, sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un incidente avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Il direttore del centro ustioni di Niguarda ha riferito che uno dei giovani presenta lesioni più profonde e estese. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le condizioni di salute dei coinvolti.

Tre ragazzi, tra cui due giovanissimi di 16 anni, sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasti coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. Nel locale Le Constellation Bar, nella stazione sciistica, è scoppiato un incendio causando decine di morti e centinaia di feriti. “Uno ha ustioni più profonde ed estese mentre per gli altri due sono più superficiali e meno estese. Non hanno subìto dei traumi per lo scoppio. Una mano di una ragazza è già stata operata”, ha detto Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. “Sono attualmente ricoverati in parte in terapia intensiva, in parte al centro ustioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, direttore centro ustioni Niguarda: "Un caso ha lesioni più profonde e estese" Leggi anche: Il direttore del Centro Ustioni del Niguarda sui tre feriti di Crans-Montana: "Non ci aspettavamo un bollettino così" Leggi anche: Bertolaso: "Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana, la meta invernale nel cuore delle Alpi svizzere; Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie»; Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti nell’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno. “Forse anche turisti stranieri”. Strage Crans-Montana, direttore PS Niguarda: "Psicologi a supporto famiglie feriti" - 'Il Niguarda si è preparato nella giornata di oggi attivando l'unità di crisi con la direzione sanitaria e la direzione generale. adnkronos.com

