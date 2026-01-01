Crans Montana da perla delle Alpi amata dalle star a teatro di un infernale Capodanno

Crans Montana, rinomata località alpina, era conosciuta come una meta elegante e tranquilla. Tuttavia, un tragico incendio nel pub 'Le Constellation' durante il capodanno ha sconvolto la comunità, causando la perdita di oltre 40 vite. Questo evento ha segnato profondamente la regione, portando alla luce il lato più oscuro di questa destinazione alpina.

Era un paradiso Crans Montana, prima di diventare un inferno con l'incendio del pub 'Le Constellation' dove nella notte hanno perso la vita oltre 40 persone che festeggiavano il Capodanno. Crans Montana è una delle mete turistiche più ricercate, lussuose e frequentate lungo tutto l'arco alpino. Dalla cittadina del Canton Vallese, nella Svizzera francofona, 1.500 metri di altitudine, si possono.

