Crans-Montana cordoglio di Mattarella

Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per l’esplosione avvenuta a Crans-Montana, una località sciistica svizzera. La notizia, diffusa alle 14.45, ha suscitato grande dolore per le vittime e le conseguenze dell’incidente. È un momento di riflessione e solidarietà per le famiglie coinvolte e per tutta la comunità colpita da questo evento.

14.45 "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze.Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti". Così il presidente Mattarella, in un messaggio al presidente svizzero Parmelin esprimendo "profondo ordoglio". Palazzo Chigi: la premier Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione, condoglianze e vicinanza ai familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

