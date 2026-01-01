Crans-Montana cordoglio di Mattarella

Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per l’esplosione avvenuta a Crans-Montana, una località sciistica svizzera. La notizia, diffusa alle 14.45, ha suscitato grande dolore per le vittime e le conseguenze dell’incidente. È un momento di riflessione e solidarietà per le famiglie coinvolte e per tutta la comunità colpita da questo evento.

14.45 "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze.Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti". Così il presidente Mattarella, in un messaggio al presidente svizzero Parmelin esprimendo "profondo ordoglio". Palazzo Chigi: la premier Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione, condoglianze e vicinanza ai familiari delle vittime.

A nome mio e del Governo, esprimo le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvol x.com

È quanto riferisce ai media svizzeri Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio che si trova a Crans-Montana - facebook.com facebook

