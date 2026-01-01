Crans Montana ansia per gli italiani dispersi nell' inferno di Capodanno

L'incendio nel bar 'Le Constellation' a Crans Montana, in Svizzera, ha causato la morte di almeno 47 persone, molti dei quali giovani, durante i festeggiamenti di Capodanno. La tragedia ha suscitato preoccupazione tra gli italiani presenti nella località e ha acceso un forte cordoglio. Si attendono aggiornamenti sulle circostanze dell’incidente e sui dispersi in questa drammatica notte.

La festa che si trasforma in una strage, con molti giovanissimi tra le vittime. Almeno 47 persone che festeggiavano il Capodanno sono morte nell'incendio del rinomato bar-pub 'Le Constellation' nell'esclusiva località di Crans Montana, parte francofona del Canton Vallese, in Svizzera. Nel locale affollato da ragazzi c'erano anche diversi italiani: cinque i feriti che sono già stati rimpatriati o lo saranno domani. E soprattutto 6 dispersi, ragazzi e ragazze che le famiglie non sono riusciti a contattare. In generale, sono "6 gli italiani dispersi e 13 i feriti", ha detto al Tg1 l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. 🔗 Leggi su Iltempo.it

