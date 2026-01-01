Crans-Montana 15 italiani feriti 19 dispersi | i nomi La mamma di Giovanni Tamburini | Mio figlio 16enne non si trova aiutatemi
A Crans-Montana, in Svizzera, si sono verificati recenti incidenti che hanno coinvolto diversi italiani. Attualmente, si registrano almeno 15 italiani feriti e 19 dispersi, tra cui un ragazzo di 16 anni. La famiglia di Giovanni Tamburini ha richiesto assistenza, mentre il ministro degli Esteri Tajani conferma che il numero di italiani coinvolti si aggira intorno a una dozzina o una quindicina. Le autorità continuano le operazioni di soccorso.
Quanti sono gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera? Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, 15 italiani feriti, 16 dispersi: i nomi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi»
Leggi anche: Crans-Montana: 15 italiani feriti, 16 dispersi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi»
Svizzera, esplosione in bar a Crans-Montana: decine di morti, ultime news; Strage di Capodanno a Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti | Tajani: 15 italiani dispersi e 12 ricoverati | L'ambasciatore: Incendio causato da un petardo sul controsoffitto; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti, 16 italiani dispersi. Tajani vola in Svizzera. Il medico: situazione catastrofica; Crans-Montana, l'aggiornamento del ministro Tajani: “12-15 italiani in ospedale, altrettanti risultano irreperibili”.
Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it
Crans-Montana: 15 italiani feriti, 16 dispersi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi» - Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, ... msn.com
Crans-Montana, chi sono gli italiani dispersi: i nomi. Molti minorenni, i più giovani hanno 16 anni - Sono almeno sedici gli italiani dispersi dopo l'esplosione nella notte di Capodanno a Crans- msn.com
Dopo la strage di Crans-Montana, l'Italia attiva la macchina dei soccorsi. Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. - facebook.com facebook
Esplosione a Crans-Montana, la conferenza stampa delle autorità svizzere - La diretta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.