Crans-Montana | 15 italiani feriti 16 dispersi La mamma di Giovanni Tamburini | Mio figlio 16enne non si trova aiutatemi

A Crans-Montana, in Svizzera, sono stati segnalati circa 15 italiani coinvolti nell'incidente, con 16 persone ancora disperse. La madre di Giovanni Tamburini, 16 anni, ha chiesto aiuto per trovare suo figlio, che risulta ancora scomparso. Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il numero di italiani coinvolti al momento si aggira intorno a una dozzina o quindicina.

Quanti sono gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera? Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono coinvolti». La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi». Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l'appello della mamma del 16enne: "Aiutatemi a trovarlo". La madre di un 16enne disperata: "Mio figlio a Crans-Montana, aiutatemi a ritrovarlo. Nessuno sa niente". Strage di Capodanno a Crans-Montana, 47 morti e 100 feriti. Tajani: 15 italiani dispersi e 12 ricoverati. L'ambasciatore: Incendio causato da un petardo sul controsoffitto. Incendio di Crans-Montana, Tajani: 16 italiani dispersi, una quindicina i feriti. Svizzera, esplosione in bar a Crans-Montana: decine di morti. Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: «15 italiani dispersi, una dozzina i feriti». Il medico: situazione catastrofica.

Esplosione in un bar a Crans-Montana, Tajani: "47 morti, 15 italiani risultano dispersi" - Sono decine le persone sono morte e moltissime altre sono rimaste ferite nel devastante incendio scoppiato nella notte nel seminterrato del bar Le Constellation, che può ospitare fino a 400 pers ... msn.com

Crans-Montana, Tajani: “12-15 italiani in ospedale, altrettanti risultano irreperibili” - Gli aggiornamenti del ministro degli Esteri e dell’ambiasciatore sul coinvolgimento di nostri connazional. altoadige.it

“Una festa che si è trasformata in un incubo”. Con queste parole il presidente del Governo vallesano, Matthias Reynard ha aperto a Lens la conferenza stampa sulla tragedia del rogo avvenuto a Crans-Montana. Si dovrà chiarire perché le fiamme sono divamp - facebook.com facebook

Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA x.com

