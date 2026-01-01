Crans-Montana 15 italiani feriti 16 dispersi | i nomi La mamma di Giovanni Tamburini | Mio figlio 16enne non si trova aiutatemi

A Crans-Montana, in Svizzera, si registrano 15 italiani feriti e 16 dispersi, tra cui un ragazzo di 16 anni. La famiglia di Giovanni Tamburini chiede aiuto, poiché non riescono a rintracciarlo. Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il numero complessivo di italiani coinvolti si aggira attualmente tra una dozzina e una quindicina. La situazione è in evoluzione e le autorità continuano le operazioni di ricognizione.

Quanti sono gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera? Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani «al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono.

Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: Tajani: 16 italiani dispersi e una dozzina ricoverati - Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un' esplosione ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans- italiaoggi.it

Crans-Montana, esplosione in locale notturno: tra i 12 e i 15 italiani ricoverati, decine di vittime tra 18 e 30 anni - Un’esplosione durante i festeggiamenti in un bar della stazione sciistica di Crans- laprimapagina.it

Il numero degli italiani dispersi nel rogo a Crans Montana sale a 16. Lo riferisce il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani che domani si potrebbe recare sul posto. Gli ustionati "vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono - facebook.com facebook

Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA x.com

