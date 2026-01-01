Crans la strage nella località sciistica teatro dei trionfi di Goggia e Brignone Nel locale in fiamme una sola via di fuga

Crans-Montana, nota località sciistica svizzera, è stata recentemente teatro di una tragedia: un incendio in un locale, che ha bloccato l’unica via di fuga. La località, celebre per le sue competizioni internazionali di sport invernali e i successi dello sci italiano, si trova ora al centro di un evento che ha suscitato grande attenzione. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in uno dei luoghi più rinomati delle Alpi.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

Strage alla festa di Capodanno; 40 morti e 100 feriti a Crans-Montana. 'Ci sono italiani di cui non si hanno notizie' - L'ambasciatore italiano: 'Ci vorrà tempo per le identificazioni'. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: quaranta morti e cento feriti, tante vittime under 30. L'ambasciatore: “Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie” - facebook.com facebook

Strage di Capodanno a Crans-Montana: decine di morti nell’incendio del bar, italiani dispersi. Nello stesso edificio una sinagoga x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.