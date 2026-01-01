Così la clonazione sta aiutando a salvare dall'estinzione il furetto dai piedi neri | nel 2025 nati 11 cuccioli
Nel 2025, sono nati 11 cuccioli di furetto dai piedi neri, frutto di individui clonati o loro discendenti. Questo risultato rappresenta un passo importante per la conservazione di questa specie, dimostrando come la clonazione possa contribuire a preservare la biodiversità e contrastare l’estinzione di specie minacciate.
