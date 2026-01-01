Cos’è Veganuary? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla sfida a mangiare plant based per un mese

Veganuary è una sfida che invita a seguire una dieta vegana per tutto il mese di gennaio. Nato come movimento culturale, mira a sensibilizzare sull’alimentazione plant-based, promuovendo scelte più sostenibili e consapevoli. Partecipare significa adottare, anche temporaneamente, abitudini alimentari senza prodotti di origine animale, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e al benessere animale. È un’opportunità per scoprire nuovi stili di vita e alimenti salutari.

Veganuary è una sorta di sfida, nata da un movimento culturale, che invita le persone a seguire una dieta vegana per il mese di gennaio. Nato nel 2014 in Regno Unito, ha rapidamente guadagnato popolarità, con oltre 620.000 partecipanti nel 2022 (in crescita esponenziale di anno in anno). L'obiettivo è promuovere uno stile di vita rispettoso degli animali e dell'ambiente, offrendo al contempo benefici per la salute. Il passaggio a un'alimentazione a base vegetale può sembrare impegnativo, ma Veganuary fornisce supporto attraverso ricette, consigli nutrizionali e una comunità di riferimento, popolata anche da molte star dello sport e del cinema come Joaquin Phoenix e Lewis Hamilton.

