Cos'è la fascia anti squalo indossata da Erika Fox la triatleta forse uccisa da un Grande Bianco

Attorno alla caviglia di Erika Fox è stata trovata una fascia anti squalo, un dispositivo progettato per ridurre il rischio di attacchi. Questo strumento invia impulsi elettromagnetici che disturbano i sensori dei grandi predatori marini, contribuendo a mantenere i nuotatori più sicuri in mare. La presenza di tale dispositivo solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate durante le attività in acqua e sulla possibile efficacia di queste tecnologie.

La donna è stata identificata grazie agli effetti personali recuperati insieme ai suoi resti, tra cui una fascia anti-squalo indossata alla caviglia. - facebook.com facebook

