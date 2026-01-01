Cos' è il flashover e perché non ha dato scampo ai raggi al bar di Cans-Montana

Il flashover è un fenomeno di combustione improvvisa e estesa, che si verifica in ambienti chiusi durante un incendio. In occasione dell'incidente al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno 2026, il rapido sviluppo del fuoco ha impedito ai presenti di mettersi in salvo, causando numerose vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico evento.

Le autorità indagano circa quanto accaduto a Crans-Montana (Svizzera) la notte di Capodanno 2026; presso il bar Le Constellation, dove oltre cento persone stavano festeggiando l'inizio dell'anno, si è verificato un violento incendio che ha causato decine di morti. Secondo le autorità svizzere l' incendio sarebbe stato causato da fenomeno fisico noto come flashover, ossia il rapido passaggio da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. Si parla di embrasement généralisé, cioè combustione generalizzata improvvisa. Questo fenomeno si manifesta nel caso in cui il calore accumulato in un ambiente chiuso porta all'ignizione simultanea di tutto il materiale combustibile presente in un luogo, trasformando un incendio localizzato in un rogo istantaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos'è il flashover e perché non ha dato scampo ai raggi al bar di Cans-Montana Leggi anche: Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-Montana Leggi anche: Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.