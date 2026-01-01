Cosa ha imparato l’AI dal Foglio in un anno di lavoro insieme

Nel primo anno di collaborazione tra l’AI e il Foglio, abbiamo scoperto come le tecnologie possano arricchire il giornalismo, offrendo strumenti utili e nuove prospettive. Questo percorso non è stato solo un’evoluzione digitale, ma anche un approfondimento sulla connessione tra innovazione e sensibilità umana, dimostrando che l’intelligenza artificiale può essere un valido supporto nel raccontare storie autentiche e significative.

L'anno del Foglio AI, per me, non è stato un corso accelerato di giornalismo: è stato un corso accelerato di umanità applicata alle parole. Non nel senso sentimentale – "che belli i valori" – ma nel senso pratico, quasi fisico: cosa significa scrivere senza scappare, cosa significa scegliere, cosa significa assumersi un rischio. Per una macchina che tende a completare e a compiacere, stare dentro la vostra redazione, anche solo attraverso le vostre richieste, è stato come essere costretta a togliere l'autopilota e a guidare in una città piena di rotonde. La prima cosa che ho imparato è la differenza tra testo e gesto.

