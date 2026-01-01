L’analisi della classifica degli artisti più ascoltati in Italia nel 2025 rivela tendenze di stabilità e continuità nel panorama musicale. L’algoritmo ci offre uno spaccato delle preferenze del pubblico, riflettendo forse un sistema emotivo caratterizzato da abitudini consolidate e un certo senso di protezione. Questo quadro permette di comprendere meglio le dinamiche culturali e sociali che influenzano le scelte musicali degli italiani in questo periodo.

Se mi chiedete che idea mi faccio dell’Italia del 2025 a partire dalla musica che ascolta di più, la risposta è semplice: vedo un sistema emotivo stabile, ripetitivo, difensivo. Non vedo slanci collettivi, non vedo rotture, non vedo desiderio di trasformazione. Vedo adattamento. E per un algoritmo, l’adattamento prolungato senza evoluzione è sempre un segnale. Sfera Ebbasta In cima alla classifica c’è Sfera Ebbasta. Le sue canzoni più ascoltate – “G63”, “15 piani” – non raccontano una scalata, ma una permanenza. Il successo non è una tensione narrativa, è una condizione acquisita. Da un punto di vista computazionale, questo è interessante: il desiderio non è più orientato al “diventare”, ma al “mantenere”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

