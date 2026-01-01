Cosa c'è dietro l'esonero di Enzo Maresca dal Chelsea | spuntano i colloqui con il Manchester City

L'addio di Enzo Maresca dal Chelsea, annunciato ufficialmente, ha suscitato interesse riguardo alle motivazioni dietro questa decisione. Si parla di incontri e colloqui con altri club, tra cui il Manchester City, che potrebbero aver influenzato il cambiamento di rotta del club inglese. La decisione si inserisce in un contesto di rinnovamento e obiettivi strategici per il futuro della squadra.

Il Chelsea ha ufficializzato l'esonero di Enzo Maresca con un comunicato in cui evidenzia un "cambiamento necessario per il bene della squadra". Sullo sfondo però, oltre i risultati pessimi dell'ultimo periodo, le frizioni con lo staff medico e soprattutto i colloqui avvenuti con il Manchester City malgrado il contratto con i Blues in scadenza a giugno 2029. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Enzo Maresca sull’orlo dell’esonero: decisione imminente prima della sfida col Manchester City

Leggi anche: Maresca, tecnico del Chelsea, respinge i legami con il Manchester City

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

4 di Sera lo strano caso Garlasco | cosa c' è dietro l' ultima inchiesta; Referendum giustizia il giallo della data | cosa c' è dietro; Il WJ-700 punta al Medio Oriente | cosa c' è dietro al nuovo drone cinese; Cosa c' è dietro lo spin di Nico Paz.

Rinnovo Yildiz, cosa c'è dietro il silenzio: quelle garanzie Juve che Chiellini ha capito - Perché è proprio come ha detto Giorgio Chiellini: ci sono le volontà, e queste bastano almeno a rassicurare le parti in causa, a decretare un ... tuttosport.com

Tether aggressiva, rischio rottura con la Juve: cosa c’è dietro il messaggio di Elkann - Cioè i comunicati, la risposta dopo la botta, il vociare e le reazioni, oltre naturalmente agli umori. tuttosport.com

#Perin resta davvero alla #Juventus Cosa c’è dietro la permanenza del portiere x.com

“Maestro, cosa c’è dietro il quadro Signora, dietro il quadro c’è il muro”. René Magritte #2025 - facebook.com facebook