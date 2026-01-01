Cortona gli studenti tornano a Uno mattina in famiglia Appuntamento in Tv sabato 3 gennaio

A Cortona, gli studenti torneranno a partecipare a Uno Mattina in Famiglia, con una nuova puntata prevista per sabato 3 gennaio. L’evento, che coinvolge la comunità locale, sarà trasmesso in televisione, offrendo un’occasione di confronto e di celebrazione delle attività scolastiche. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la città e per gli studenti, che potranno condividere le proprie esperienze con il pubblico nazionale.

Arezzo, 1 gennaio 2026 – . La trasmissione di Rai Uno ospita gli alunni dell'istituto Cortona 1 e dell'istituto Signorelli. Le scuole cortonesi tornano in onda su Rai Uno, grazie alla trasmissione Uno mattina in famiglia. Sabato 3 gennaio intorno alle ore 10 sarà trasmesso il servizio realizzato dal regista Andrea Rispoli per la trasmissione condotta da Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la cura autoscale di Giovanni Taglialavoro. Il video contiene immagini di Cortona e interviste realizzate da Stefano Pieri, lo «psicologo di strada», agli studenti Liceo artistico, dell'istituto d'istruzione superiore «Luca Signorelli» e della scuola media «Berrettini Pancrazi» dell'istituto comprensivo Cortona 1.

