Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Christopher Nkunku rimane ancora incerto. Nei prossimi giorni, l’attaccante del Milan sarà al centro di possibili sviluppi di mercato, mentre voci provenienti dalla stampa tedesca lo collegano al Fenerbahçe. La situazione sarà da seguire attentamente per capire le eventuali evoluzioni di questa trattativa.

2025-12-31 09:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Il futuro di Christopher Nkunku resta incerto e nei prossimi giorni l’attaccante del Milan sarà al centro di dinamiche di mercato. Il francese piace tantissimo al Fenerbahce, con il tecnico Domenico Tedesco che si è mosso in prima persona per contattare il giocatore rossonero. I due hanno lavorato insieme a Lipsia e hanno un grande rapporto, infatti il club turco vorrebbe puntare su Nkunku per rinforzarsi a gennaio e nelle scorse ore c’è stato il primo contatto tra società. Il Diavolo è stato informato dell’interessamento del Fenerbahce, con Tare e Furlani che sono consapevoli di questo tentativo in corso della società turca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Tedesco lo chiama al Fenerbahce

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte chiama la svolta: confronto duro a Castel Volturno prima dell’Atalanta”

Leggi anche: Corriere dello Sport – Dybala al Boca, Paredes torna alla carica: “Lo aspettiamo e…”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Corriere dello Sport, attraverso la propria edizione odierna, ha dedicato uno spazio al Giugliano e al potenziale asse di mercato con il Perugia! #calciomercato - facebook.com facebook

#Manna, intervista esclusiva al Corriere dello Sport h7.cl/1h2kt x.com