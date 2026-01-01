Corriere dello Sport – Solomon primo acquisto della Fiorentina chiusura a un passo | i dettagli

La Fiorentina sta per ufficializzare il primo acquisto della stagione, Solomon dal Tottenham. La trattativa, condotta sotto la guida di Fabio Paratici, si avvicina alla conclusione con accordi definitivi ormai prossimi. Questo trasferimento rappresenta un passo importante per la squadra toscana, che punta a migliorare la propria posizione in classifica. Seguiranno aggiornamenti non appena tutte le formalità saranno completate.

2026-01-01 14:23:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: FIRENZE – L’era di Fabio Paratici alla Fiorentina sta per iniziare e il primo rinforzo per una squadra che è chiamata a risalire la classifica dall’ultima posto arriverà proprio dal Tottenham, club che l’ex dirigente della Juve ha deciso di lasciare per accettare la sfida viola. Solomon alla Fiorentina: operazione in chiusura. Si tratta di Manor Solomon, esterno israeliano classe 1999 (48 presenze e 8 gol con la sua nazionale) di proprietà del club londinese ma reduce dal prestito agli spagnoli del Villarreal, con i quali ha trovato poco spazio (11 presenze con un gol e 4 assist nelle varie competizioni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

