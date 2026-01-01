Corpi estranei nei pandori | sequestro e ispezione in un' azienda brianzola

Da quicomo.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda della Brianza è stata oggetto di ispezione e sequestro a seguito della scoperta di corpi estranei nei pandori destinati alla vendita. L'intervento si inserisce in un'operazione di controllo sulla sicurezza alimentare, con l'obiettivo di garantire la qualità e la conformità dei prodotti distribuiti sul mercato. La vicenda evidenzia l'importanza di rigorosi controlli nel settore alimentare per tutelare i consumatori.

Un’azienda del territorio brianzolo finisce sotto la lente dei controlli per la presenza di corpi estranei all’interno di pandori destinati alla grande distribuzione. La notizia è riportata da LeccoToday, che dà conto di un’ispezione ufficiale condotta il 31 dicembre dagli ispettori della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

corpi estranei nei pandori sequestro e ispezione in un azienda brianzola

© Quicomo.it - Corpi estranei nei pandori: sequestro e ispezione in un'azienda brianzola

Leggi anche: Corpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai

Leggi anche: Corpi estranei nei pandori prodotti in Brianza: richiamati i dolci già immessi sul mercato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Corpi estranei nei pandori prodotti in Brianza: richiamati i dolci già immessi sul mercato; Corpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai.

corpi estranei pandori sequestroCorpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai - Nel corso dell'ispezione, i tecnici di Ats hanno scoperto che gli stampini da forno rilasciavano frammenti sui dolci. leccotoday.it

La adorano tutti, ma è allerta alimentare: presenza di corpi estranei - Un prodotto molto amato e consumato dalle famiglie italiane è stato richiamato per la possibile presenza di corpi estranei. diregiovani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.