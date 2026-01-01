Corpi estranei nei pandori prodotti in Brianza | richiamati i dolci già immessi sul mercato

Sono stati sequestrati e richiamati alcuni pandori prodotti in Brianza, a seguito di controlli nello stabilimento di produzione. I controlli hanno evidenziato la presenza di corpi estranei nei dolci già distribuiti sul mercato. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza dei consumatori e la qualità del prodotto. Si raccomanda di verificare eventuali avvisi ufficiali e di non consumare i prodotti interessati.

Controlli in uno stabilimento in Brianza che produce pandori e dolci: sono stati sequestrati i prodotti e richiamati quelli già immessi sul mercato. Nella giornata di mercoledì 31 dicembre gli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell'Ats Brianza hanno effettuato una ispezione. Corpi estranei nei pandori, controlli in uno stabilimento: azienda nei guai. Nel corso dell'ispezione, i tecnici di Ats hanno scoperto che gli stampini da forno rilasciavano frammenti sui dolci.

