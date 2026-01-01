Coppa d' Africa gli ultimi verdetti e gli ottavi di finale

La fase a gironi della Coppa d’Africa si è conclusa, con i gruppi E e F che hanno completato le loro gare. Ora si preparano gli ottavi di finale, pronti a determinare le squadre che proseguiranno il cammino nel torneo. Di seguito, i risultati finali e le qualificazioni ufficiali, in vista delle sfide a eliminazione diretta.

Milano, 1° gennaio 2026 - Si è chiusa la fase a gironi della Coppa d'Africa anche per i gruppi E e F, che hanno emesso gli ultimi verdetti prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta. Con le ultime quattro gare giocate nella giornata di ieri, il quadro degli ottavi è ormai completo. Nel gruppo E l' Algeria ha confermato lo status di squadra più solida del torneo. Contro la Guinea Equatoriale i verdi hanno messo la partita sui binari giusti già nel primo tempo, segnando tre reti e controllando senza affanni la ripresa, chiusa sul 3-1. Un successo che vale il primato a punteggio pieno e una differenza reti che certifica la superiorità della squadra di Petkovic.

