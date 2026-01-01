Conversazione abridged su Jacqueline de Ribes
Jacqueline de Ribes è stata una figura iconica nel mondo della moda e dell’alta società, nota per il suo stile raffinato e la sua eleganza senza tempo. La sua vita riflette un’evoluzione personale e culturale, che si può analizzare anche attraverso un’autoanalisi critica e consapevole. Questa conversazione offre spunti per riflettere sui mutamenti estetici e sociali, evidenziando come la distanza dai canoni tradizionali possa diventare una forma di espressione e di identità.
Ci sono diversi modi per misurare la propria progressiva lontananza dai canoni estetici, sociali e storici contemporanei; uno di questi è di volersi dolere pubblicamente, cioè scrivendo epitaffi ci. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis e Jacqueline guidano il Napoli a Riad: via alla Supercoppa”
Leggi anche: Ultimo e Jacqueline insieme su Instagram: il video inedito dopo le voci di crisi
Conversazione abridged su Jacqueline de Ribes - Per anni la donna più elegante del mondo, è stata impresaria teatrale, produttrice televisiva, designer di moda. ilfoglio.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.