Conversazione abridged su Jacqueline de Ribes

Jacqueline de Ribes è stata una figura iconica nel mondo della moda e dell’alta società, nota per il suo stile raffinato e la sua eleganza senza tempo. La sua vita riflette un’evoluzione personale e culturale, che si può analizzare anche attraverso un’autoanalisi critica e consapevole. Questa conversazione offre spunti per riflettere sui mutamenti estetici e sociali, evidenziando come la distanza dai canoni tradizionali possa diventare una forma di espressione e di identità.

