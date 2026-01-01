Controlli di fine anno 46enne beccato con le ' bombe di Capodanno' illegali e arrestato
Il 31 dicembre, a Castel Volturno, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni trovato in possesso di materiale pirotecnico illegale, poco dopo il sequestro di oltre 11 quintali di fuochi d’artificio a Mondragone. L’intervento rientra nei controlli di fine anno volti a prevenire rischi legati all’uso non autorizzato di esplosivi. Un’azione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica durante le festività
A soli due giorni dal maxi sequestro di oltre 11 quintali di materiale pirotecnico a Mondragone, l’azione dei Carabinieri ha portato, nella giornata del 31 dicembre, all’arresto in flagranza di reato di un uomo a Castel Volturno, ritenuto responsabile di detenzione illecita di materiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Capodanno con le “bombe di Gaza”: il business dei botti illegali vale oltre quattrocento milioni di euro
Leggi anche: Controlli per Capodanno: sequestrati 500 chili di “botti” illegali
Capodanno, bambino di 9 anni ferito durante i festeggiamenti. Carabinieri trovano proiettile; A 141 chilometri all’ora sullo Julier; Due ubriachi molesti allontanati. E oltre 200 veicoli controllati; Controlli settimanali dei carabinieri del Vco: 8 persone denunciate.
Iva, i temi caldi di fine anno: dalla legge di Bilancio ai controlli - Non ci sono solo le novità previste dalla legge di Bilancio, che stavolta riguardano compensazioni e permute. ilsole24ore.com
Otto arresti in flagranza, 33 persone denunciate e oltre mille controlli: l’Arma schiera venti pattuglie per la notte di fine anno. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.