Contrastiamo il mercimonio della salute e teniamoci stretti il diritto alla cura
La salute è un diritto fondamentale che deve essere tutelato con attenzione e rispetto. Recentemente, la Corte dei conti ha evidenziato tempi di attesa troppo lunghi per alcune prestazioni sanitarie e un uso eccessivo dell’attività libero professionale intramuraria. È importante mantenere un sistema sanitario equo e accessibile, contrastando pratiche che rischiano di compromettere la qualità e la gratuità delle cure pubbliche.
«A proposito di Sanità pubblica, una decina di giorni fa ho pubblicamente segnalato la determinazione della Corte dei conti sui tempi eccessivi di attesa di talune prestazioni sanitarie e sull’utilizzo (anch’esso in parte eccessivo) dell’attività libero professionale intramuraria. Il tutto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
