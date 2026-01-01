Contrastiamo il mercimonio della salute e teniamoci stretti il diritto alla cura

La salute è un diritto fondamentale che deve essere tutelato con attenzione e rispetto. Recentemente, la Corte dei conti ha evidenziato tempi di attesa troppo lunghi per alcune prestazioni sanitarie e un uso eccessivo dell’attività libero professionale intramuraria. È importante mantenere un sistema sanitario equo e accessibile, contrastando pratiche che rischiano di compromettere la qualità e la gratuità delle cure pubbliche.

