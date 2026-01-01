Continassa Juve | primo allenamento del 2026 dei bianconeri Torna in gruppo Conceicao mentre Cabal…

La Juventus ha iniziato il primo allenamento del 2026 alla Continassa, con la squadra al completo. Torna in gruppo Conceicao, mentre Cabal prosegue il percorso di recupero. In vista del prossimo impegno, si monitorano le condizioni degli infortunati e le possibili scelte di formazione. Aggiornamenti su tempi di recupero, diffidati e novità dalla sede bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve è scesa in campo questo pomeriggio alla Continassa per il primo allenamento del 2026. Buone notizie per Spalletti: è tornato in gruppo Conceicao, che rientra così a disposizione per il Lecce. Ancora a parte Cabal, la sua presenza per il match di sabato rimane in dubbio.

