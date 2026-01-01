Consumi elevati e poca acqua nelle sorgenti interruzioni idriche a Pescara e 3 comuni della provincia
L’Aca ha annunciato interruzioni nell’erogazione dell’acqua a Pescara e in tre comuni della provincia, a causa di un calo delle riserve delle sorgenti e di consumi elevati nelle ultime 24 ore. La decisione mira a gestire le risorse idriche disponibili e garantire un’adeguata distribuzione. Si consiglia di adottare accorgimenti per contenere i consumi e limitare i disagi.
L'Aca annuncia l'interruzione idrica a Pescara e in altri 3 comuni della provincia.A motivare la decisione la riduzione della disponibilità idrica delle sorgenti e gli elevati consumi registrati nelle ultime 24 ore.Una situazione che sta provocando abbassamenti di livello nei serbatoi nelle ore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Benevento, crisi idrica: consumi alti e poca acqua nei serbatoi - Sembra non conoscere sosta l'emergenza acqua che sta colpendo Benevento e una vasta fetta del Sannio. ilmattino.it
Acqua: troppo caldo e consumi elevati, sorgenti in preoccupante calo - Il forte caldo di questi giorni sta comportando, da un lato, un elevatissimo aumento del consumo idrico e, dall'altro, una riduzione consistente delle sorgenti. regione.campania.it
