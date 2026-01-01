Consumi elevati e poca acqua nelle sorgenti interruzioni idriche a Pescara e 3 comuni della provincia

L’Aca ha annunciato interruzioni nell’erogazione dell’acqua a Pescara e in tre comuni della provincia, a causa di un calo delle riserve delle sorgenti e di consumi elevati nelle ultime 24 ore. La decisione mira a gestire le risorse idriche disponibili e garantire un’adeguata distribuzione. Si consiglia di adottare accorgimenti per contenere i consumi e limitare i disagi.

