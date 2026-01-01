Consorzio di Bonifica in un anno 12 milioni di euro per i lavori sul reticolo

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha investito nel 2025 circa 12 milioni di euro per interventi sul reticolo idraulico. Un anno caratterizzato dal rinnovo della governance, con la nomina del nuovo direttore generale, Tulio Marcelli, e da significativi interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture di bonifica, che contribuiscono alla tutela del territorio e alla sicurezza idraulica della regione.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si prepara ad affrontare il 2026 forte dei risultati conseguiti nel corso di un 2025 ormai in dirittura di arrivo: un anno segnato dal completamento del rinnovo della governance dell'Ente con la nomina del nuovo direttore generale, Tulio Marcelli, e dal.

