Concerto di Capodanno al Politeama i sindacati della Foss rilanciano la protesta con un volantino

Prima del concerto di Capodanno al Teatro Politeama, gli orchestrali dell'Orchestra sinfonica siciliana hanno letto un volantino dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials. L'intervento ha evidenziato le rivendicazioni sindacali, richiamando l'attenzione del pubblico sulle questioni legate al personale e alle condizioni di lavoro. Un momento di protesta che si inserisce nel quadro delle iniziative dei sindacati per sensibilizzare sulle proprie istanze.

